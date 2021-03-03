Заборгованість із виплати зарплати у столиці наближається до пів мільярда гривень

За місяць заборгованість з виплат зросла на 117 млн грн

Серед найбільших боржників – великі державні заводи

Борг із виплати заробітної плати у Києві станом на 1 лютого 2021 року зріс на 117,7 млн грн у порівнянні до попереднього місяця і наразі складає 457,8 млн грн. Зокрема борги із заробітної плати мають 179 підприємств, які здійснюють свою діяльність на території міста. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Найбільша заборгованість на державних підприємствах – 345,9 млн грн, або 75,6% від загального обсягу. У свою чергу, недержавні підприємства мають заборгованість із заробітної плати 111,9 млн грн. Також, на 1 лютого одне комунальне підприємство мало заборгованість 26,5 тис. грн, але вже 19 лютого вона погашена в повному обсязі. Також 49,7 млн грн заборгованості мають підприємства, які перебувають в стадії банкрутства, і 23,3 млн грн – економічно неактивні», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що завдяки вжитим заходам протягом січня-лютого 2021 року підприємствами-боржниками міста було виплачено майже 70,3 млн грн заборгованої заробітної плати.

Серед найбільших боржників державного сектору є підприємства:

ДП «НДІ «Квант» – 103,7 млн грн;

АТ «Завод «Маяк» – 36,5 млн грн;

ПАТ «КЗ «Радар» – 34,2 млн грн;

ДП «Регіональні електричні мережі» – 30,0 млн грн;

ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» – 15,2 млн грн;

ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» – 14,7 млн грн;

ДП «Укршахтгідрозахист» – 11,2 млн грн;

ДП водних шляхів «Укрводшлях» – 9,9 млн грн;

ДП «Держвуглепостач» – 7,5 млн грн;

ДП «Київдіпротранс» – 6,4 млн грн.

Що стосується підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектору, то найбільший обсяг заборгованості склався на:

ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» – 32,7 млн грн;

ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» – 7,3 млн грн;

ТОВ «Ітаті-Інжиніринг» – 7,0 млн грн;

ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» – 6,6 млн грн;

ТОВ «Рубін-2017» – 4,5 млн грн;

ТОВ «ІСІДА-IVF» – 3,9 млн грн;

ТОВ «Орлан-Транс-Груп» – 3,4 млн грн;

ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» – 2,9 млн грн;

ПП «Тандем» – 2,5 млн грн;

ТОВ «Керрот» будівельні матеріали» – майже 2,5 млн грн.

Основні причини боргу – відсутність та зменшення обсягу замовлень як у державних, так і недержавних підприємств; несвоєчасні розрахунки за виконані роботи тощо. Також на утворення боргу вплинули заходи із протидії коронавірусній інфекції.

Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах міста та прискорення погашення заборгованості із її виплати перебувають на постійному контролі.

При цьому за даними Державної служби України з питань праці протягом січня заборгованість із виплати зарплати у країні скоротилась на 700 млн гривень.