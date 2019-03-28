За рік доходи директора НАБУ зросли на 13% - до 1,8 млн грн



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Директор НАБУ Артем Ситник

Дружина керівника антикорупційного органу має у власності земельну ділянку в окупованому Криму

У 2018 році директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник отримав доходів на суму 1,81 млн грн, що на 13% більше, ніж у 2017 році (було – 1,6 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію за 2018 рік керівника антикорупційного органу.

Ситник задекларував квартиру площею 82,6 кв. м у Броварах та автомобіль Kia Sportage, 2017 року випуску.

Його дружина Ганна вказала наявність земельної ділянки площею 0,041 га в окупованому Севастополі (Крим).

Водночас за 2018 рік Ганна Ситник не задекларувала жодних доходів (у 2017 році вона зазначила 105 тис. грн доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю)

Готівкою директор НАБУ зберігає $30 тис.