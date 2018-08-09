За Сенцовим потрібно відправляти медичний літак - сестра



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Олег Сенцов

За словами сестри політв’язня, «витягувати Олега потрібно терміново»

Стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова дуже погіршився.

Про це у коментарі «Громадському» повідомила двоюрідна сестра політв’язня Наталія Каплан.

«Витягувати Олега потрібно терміново, він у такому стані, що за ним потрібно відправляти медичний літак. Його небезпечно перевозити навіть звичайним пасажирським літаком, а якщо його хочуть відправити по етапу, так званими «столипінськими поїздами», то він там точно не виживе. Я добре знаю Олега і якщо він скаржиться, а зараз він скаржиться і передбачає кінець, то можу сміливо сказати, що все дуже погано і це можна множити на 100, тому що Олег з тих, хто не говорить, що погано до останнього», - розповіла вона.

У середу Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що готова негайно вилетіти до Росії, щоб побачитися з українським політв’язнем Олегом Сенцовим.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

У середу, 8 серпня, в російського омбудсмена заявили про «відносно стабільний» стан Сенцова.

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».