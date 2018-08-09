Денісова готова обговорити з Росією будь-які умови обміну Сенцова



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Людмила Денісова

Омбудсмен висловила готовність негайно вилетіти до Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що готова негайно вилетіти до Росії, щоб побачитися з українським політв’язнем Олегом Сенцовим.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

«87-й день голодування Олега Сенцова. Ситуація зі станом його здоров’я за інформацією Наталі Каплан - катастрофічна. Домовленості між Президентами України і Росії про моє відвідування українських політв’язнів не виконані Російською Федерацією. Спростувати або підтвердити інформацію, надану РФ про «відносно стабільний» стан Олега неможливо», - написала омбудсмен.

За її словами, ініціативи про розблокування процесу обміну гальмуються Росією.

Омбудсмен закликала свою російьку колегу та главу Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова обговорити будь-які умови обміну, аби врятувати Сенцова.

«Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу. Закликаю всіх небайдужих включитися і не допустити смерті Олега Сенцова!», - додала Денісова.

«Я готова вилетіти негайно», - резюмувала вона.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

У середу, 8 серпня, в російського омбудсмена заявили про «відносно стабільний» стан Сенцова.

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».