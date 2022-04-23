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    За спалену «Москву» військових преміювали автомобілем

    Українські військові отримали в подарунок Dodge Challenger&nbsp; &nbsp; - За спалену «Москву» військових преміювали автомобілем

    Українські військові отримали в подарунок Dodge Challenger   

    Фото: Віктор Берестенко

    Підприємець таким чином помстився за знищений літак «Мрія»

    Українські військові, які пустили на дно флагманський корабель Чорноморського флоту Росії «Москва», отримали в подарунок від голови Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенка автомобіль. Деталі передачі автомобіля Dodge Challenger сам Берестенко розповів на своїй сторінці у Facebook.

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    За спалену «Москву» військових преміювали автомобілем
    За спалену «Москву» військових преміювали автомобілем

    «Ось такі звичайні хлопці, наші захисники, які відправили проклятий корабель для створення нового будинку чорноморської флори та фауни. Як і обіцяв, віддав машину. Полем на ній не проїхати, але бажання перемогти вона значно посилює», - зазначив Берестенко.

    Як зазначив бізнесмен, таких героїв у нас достатньо, кожен має свій фронт. «Віримо у ЗСУ та народ України, робимо все для перемоги», – додав він.

    Раніше Берестенко публічно пообіцяв віддати свій автомобіль за знищення російського корабля «Москва», називаючи це відплатою за розстріляний у Гостомелі літак «Мрія».

    Нагадаємо, що міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило свої дані про втрати на затопленому ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Мрія літак військові корабель Україна окупація #stoprussia
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    За спалену «Москву» військових преміювали автомобілем