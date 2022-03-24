На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)

Українські воїни нищать рашистів по всім фронтам

В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Збройні сили України продовжують давати гідну відсіч російським окупантам.

«На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!», − повідомили у ЗСУ. Вони також виклали фотографії зі знищенною технікою та машинами, що вдалося забрати цілими.

Нагадаємо, у Київській області українські військові знищили позиції російського загарбника артилерійським вогнем. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook та публікує відповідне відео.

«На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування «Північ», – йдеться у повідомленні.

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