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    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)

    Українські воїни нищать рашистів по всім фронтам - На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)
    Українські воїни нищать рашистів по всім фронтам
    фото: ЗСУ

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Збройні сили України продовжують давати гідну відсіч російським окупантам.

    «На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!», − повідомили у ЗСУ. Вони також виклали фотографії зі знищенною технікою та машинами, що вдалося забрати цілими.

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    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)
    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)
    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)
    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)
    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)
    фото: ЗСУ

    Нагадаємо, у Київській області українські військові знищили позиції російського загарбника артилерійським вогнем. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook та публікує відповідне відео.

    «На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування «Північ», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    На Півночі наші війська розбили колону окупантів та забрали їх техніку (фото)