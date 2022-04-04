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    Події в Україні

    ЗСУ відзвітували про ситуацію сході за минулий тиждень: відбили понад пів сотні атак

    Рашисти зазнають нищівних втрат - ЗСУ відзвітували про ситуацію сході за минулий тиждень: відбили понад пів сотні атак

    Рашисти зазнають нищівних втрат

    фото: Операція об'єднаних сил

    Українські воїни в ООС знищили понад 200 одиниць техніки росіян

    На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують тримати оборону. За минулий тиждень наші воїни успішно відбили 51 атаку ворога і знищили понад 200 одиниць техніки росіян. Про це повідомили у Facebook Операції об'єднаних сил.

    Втрати ворога на Донецькому та Луганському напрямках за минулий тиждень

    • 46 танків окупантів;
    • 92 одиниці броньованої техніки;
    • 87 одиниць автомобільної техніки ворога;
    • 27 артилерійських систем;
    • 10 безпілотних літальних апаратів;
    • 4 літаки;
    • 1 крилата ракета.

    Тільки за минулу добу, 3 квітня, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом було успішно відбито сім атак ворога.

    У неділю ЗСУ знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.

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    Рашисти зазнають нищівних втрат. фото: Операція об'єднаних сил
    Рашисти зазнають нищівних втрат. фото: Операція об'єднаних сил
    Рашисти зазнають нищівних втрат. фото: Операція об'єднаних сил

    Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.

    Нагадаємо, британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів.

    Також Генштаб повідомив, куди окупанти планують наступ на півдні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відзвітували про ситуацію сході за минулий тиждень: відбили понад пів сотні атак