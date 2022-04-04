ЗСУ відзвітували про ситуацію сході за минулий тиждень: відбили понад пів сотні атак

Українські воїни в ООС знищили понад 200 одиниць техніки росіян

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують тримати оборону. За минулий тиждень наші воїни успішно відбили 51 атаку ворога і знищили понад 200 одиниць техніки росіян. Про це повідомили у Facebook Операції об'єднаних сил.

Втрати ворога на Донецькому та Луганському напрямках за минулий тиждень

46 танків окупантів;

92 одиниці броньованої техніки;

87 одиниць автомобільної техніки ворога;

27 артилерійських систем;

10 безпілотних літальних апаратів;

4 літаки;

1 крилата ракета.

Тільки за минулу добу, 3 квітня, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом було успішно відбито сім атак ворога.

У неділю ЗСУ знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.

Нагадаємо, британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів.

Також Генштаб повідомив, куди окупанти планують наступ на півдні.

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