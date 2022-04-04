ЗСУ відзвітували про ситуацію сході за минулий тиждень: відбили понад пів сотні атак
Рашисти зазнають нищівних втрат
Українські воїни в ООС знищили понад 200 одиниць техніки росіян
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують тримати оборону. За минулий тиждень наші воїни успішно відбили 51 атаку ворога і знищили понад 200 одиниць техніки росіян. Про це повідомили у Facebook Операції об'єднаних сил.
Втрати ворога на Донецькому та Луганському напрямках за минулий тиждень
- 46 танків окупантів;
- 92 одиниці броньованої техніки;
- 87 одиниць автомобільної техніки ворога;
- 27 артилерійських систем;
- 10 безпілотних літальних апаратів;
- 4 літаки;
- 1 крилата ракета.
Тільки за минулу добу, 3 квітня, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом було успішно відбито сім атак ворога.
У неділю ЗСУ знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22.
Нагадаємо, британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів.
Також Генштаб повідомив, куди окупанти планують наступ на півдні.