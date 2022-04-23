Міноборони Росії вперше назвало число загиблих на крейсері «Москва»

До вечора 22 квітня російська влада не розкривала інформацію, чи є загиблі внаслідок затоплення крейсера «Москва»

Із членів екіпажу загинула одна людина, 27 – зникли безвісти

Міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило свої дані про втрати на затопленому ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії. Про це повідомили російські медіа.

«Із членів екіпажу крейсера «Москва» загинула одна людина, 27 – зникли безвісти, 396 – евакуйовані», – ідеться у повідомленні.

Водночас російський «голова Севастополя» Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі підтвердив загибель на крейсері «Москва» старшого мічмана Івана Вахрушева. Його поховали у Севастополі 22 квітня.

До вечора 22 квітня російська влада не розкривала інформацію, чи є загиблі внаслідок затоплення крейсера «Москва». Рідні моряків почали повідомляти про зниклих безвісти у соціальних мережах.

Нагадаємо, у новинах на пропагандистському Першому каналі заявили, що втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Усіх моряків вчасно евакуювали.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

«Агентство» знайшло дівчину, яка стоїть поряд із Марком на фото у соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак вирушив проходити термінову службу в лавах збройних сил РФ.

Напередодні журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

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