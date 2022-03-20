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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували «Людоїда» з «ДНР»

    Капітан Сергій Машкін більше не воюватиме - ЗСУ ліквідували «Людоїда» з «ДНР»
    Капітан Сергій Машкін більше не воюватиме
    фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Наші бійці знищили командира розвідроти «ДНР»

    Українські військові знищили командира розвідувальної роти так званої «ДНР» капітана Сергія Машкіна. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

    Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях поширюється інформація, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін із позивним «Людоед» власноруч «точечным огнем» знищив цілу батарею самохідних артилерійських установок.

    «Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними – то якась група «Ягідка» у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!», – пишуть в угрупованні.

    Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

    Напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

    Також відомо, що «кадирівці» зазнали втрат і забралися з України.

    Сьогодні зрану під Києвом поліція затримала «розгубленого і наляканого» кулеметника з Казані.

    Також стало відомо, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували «Людоїда» з «ДНР»