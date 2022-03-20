ЗСУ ліквідували «Людоїда» з «ДНР»
Наші бійці знищили командира розвідроти «ДНР»
Українські військові знищили командира розвідувальної роти так званої «ДНР» капітана Сергія Машкіна. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях поширюється інформація, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін із позивним «Людоед» власноруч «точечным огнем» знищив цілу батарею самохідних артилерійських установок.
«Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними – то якась група «Ягідка» у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!», – пишуть в угрупованні.
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