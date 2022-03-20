ЗСУ ліквідували «Людоїда» з «ДНР»

Капітан Сергій Машкін більше не воюватиме

Наші бійці знищили командира розвідроти «ДНР»

Українські військові знищили командира розвідувальної роти так званої «ДНР» капітана Сергія Машкіна. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях поширюється інформація, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін із позивним «Людоед» власноруч «точечным огнем» знищив цілу батарею самохідних артилерійських установок.

«Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними – то якась група «Ягідка» у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!», – пишуть в угрупованні.

Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

Напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

Також відомо, що «кадирівці» зазнали втрат і забралися з України.

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