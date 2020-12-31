За теперішніх темпів вакцинації США зможуть зупинити пандемію лише через 10 років – NBC

Наразі лише близько двох мільйонів жителів США отримали щеплення

За нинішніх темпів вакцинації, США може знадобитися щонайменше 10 років, щоб взяти під контроль пандемію коронавірусу та вакцинувати достатню кількість населення, пише NBC news.

Щоб узяти пандемію коронавірусу під контроль, необхідно виробити колективний імунітет населення проти Covid-19.

Наразі програма вакцинації США передбачає до червня вакцинувати близько 80 % зі 330,7 млн жителів Америки. Але для досягнення цієї мети щодня необхідно вакцинувати щонайменше три мільйони людей. Водночас наразі лише близько двох мільйонів жителів США отримали щеплення.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу розпочинається масова вакцинація від Covid-19. Аналогічні кампанії цього місяця також стартували у Великій Британії, Канаді, США, Росії та інших країнах.

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Однак у ВООЗ попереджали, що сама лише вакцинація не зможе зупинити пандемію – у боротьбі з коронавірусом потрібне «підкріплення».Також у ВООЗ розповіли, чи варто вживати вітаміни D, C та цинк для профілактики коронавірус.