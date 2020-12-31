У ВООЗ розповіли, чи варто вживати вітаміни D, C та цинк для профілактики коронавірусу

ВООЗ: немає рекомендацій вживати вітаміни D, C та цинк для профілактики чи лікування Covid-19

Вітаміни D і C, а також цинк, відіграють життєво важливу роль у функціонуванні імунної системи, зміцненні здоров'я і здоровому харчуванні, зазначили в ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не надає рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C, а також цинку, для профілактики чи лікування Covid-19.

Про це голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив «Радіо Свобода».

«ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування Covid-19», – додав він.

Голова офісу ВООЗ в Україні наголосив, що вітаміни D і C та цинк мають вирішальне значення для доброго функціонування імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та здоровому харчуванні.

«Де тільки можливо, споживання мікроелементів має надходити зі збалансованого та різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження. Вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, з жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб’ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти чи добавки, що містять вітамін D», – зазначив Ярно Хабіхт.

Якщо ж показник вітаміну D у людини граничний або коли продукти, сповнені вітаміном D, не вживаються, а вплив сонячного світла обмежений, «рекомендовано вживати вітамін D у дозах 200–600 МО (міжнародних одиниць), залежно від віку, або відповідно до національних рекомендацій».

Шкідливі наслідки від надмірного вживання вітаміну D – гіперкальціурія та гіперкальціємія – не виникають при рекомендованих рівнях споживання, додав голова ВООЗ.

«Рекомендований прийом для всіх вікових груп все ще значно нижчий за найнижчий рівень побічних ефектів 50 мг/день», – сказав він.

Втім, щоб залишатися здоровими, каже голова ВООЗ в Україні, слід вживати здорову їжу, підтримувати фізичну активність і виконувати загальні рекомендації щодо фізичного дистанціювання, носіння маски, використання дезінфектора та перебування вдома при поганому самопочутті.

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