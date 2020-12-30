Коронавірус у світі: захворювання виявили вже у понад 82 млн людей

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 58 млн осіб

Кількість смертей від Covid-19 зросла майже до 1,8 млн осіб

У світі станом на 30 грудня коронавірус зафіксували у понад 82,4 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,79 млн осіб, а одужали понад 58,4 млн людей.

За минулу добу в світі зареєстрували 20 143 нових випадків захворювання і 1 244 смертей.

Кількість випадків в США наближається до 20 мільйонів (19 977 704 випадки). В Індії на сьогодні зареєстровано 10 245 326 випадків, а в Бразилії 7 564 117.

Нагадаємо, станом на 30 грудня у світі від ковіду вакцинувалося вже 5 млн людей.

В Україні за добу, 29 грудня, виявлено 7 986 нових випадків захворювання. Зафіксовано летальних випадків від хвороби - 243. За добу провели 52 746 досліджень, у тому числі 35 504 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 людей, одужали 698 190, летальних випадків – 18 324.