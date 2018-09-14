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    В Україні з 15 вересня подорожчає алкоголь

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    В Україні з 15 вересня подорожчає алкоголь

    У липні ціна пляшки горілки в Україні становила 84 гривні

    15 вересня набуде чинності постанова Кабінету міністрів України про перегляд мінімальних роздрібних цін на алкоголь.

    Згідно з прийнятою постановою, ціни на алкогольну продукцію у країні виростуть, але не значно, відзначають експерти.

    Так, за словами директора Інформаційного центру з проблем алкоголю і наркотиків Костянтина Красовського, згідно зі статистикою, у липні ціна пляшки горілки в Україні становила 84 гривні. Після перегляду мінімальних роздрібних цін ціни зростуть приблизно до 90 гривень за пляшку.

    На коньяк «тризірковий» мінімальні роздрібні ціни становитимуть 128,3 гривні (зростання ціни на 7,4%), «чотиризірковий» - 139,3 гривні (зростання на 8%) і «п'ятизірковий» - 151,7 гривні (зростання на 9,5%) за пляшку 0,5 літра.

    Мінімальні роздрібні ціни на вина виноградні виростуть з 37 гривень до 42 гривень, кріплені вина і вермути - з 45 до 49 гривень, ігристі вина - з 79,19 до 89 гривень.

    Раніше повідомлялося, що у Києві заборонять продаж алкоголю вночі в МАФах і магазинах.

    Джерело: УНН

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