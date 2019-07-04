За зняттям Шарія з виборів стоїть «Опозиційна платформа - За життя», - ЗМІ



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Блогер Анатолій Шарій

За словами джерела, гіперреактивність Бойка у «справі Шарія» пов'язана з тим, що партія відеоблогера набирає популярність і може істотно підкосити рейтинги «Опозиційною платформи - За життя»

Ідеологом зняття з виборів популярного відеоблогера Анатолія Шарія виступив глава «Опозиційною платформи - За життя» Юрій Бойко. Про це пише видання «Коментарі» з посиланням на джерело з оточення Петра Порошенка.

Стверджується, що саме Бойко провів переговори з Порошенком, підказавши механізм зняття Шарія з виборів: інформаційна атака, рішення ЦВК, мітинги протесту. При цьому в команді екс-президента спочатку планували вимагати зняття з реєстрації не тільки Шарія та Клюєва, а й експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, але в кінцевому підсумку від цієї ідеї відмовилися.

За словами джерела, гіперреактивність Бойка у «справі Шарія» пов'язана з тим, що партія відеоблогера набирає популярність і може істотно підкосити рейтинги «Опозиційною платформи - За життя». Другий нюанс - особиста неприязнь. Анатолій Шарій послідовно критикує Бойка, а нещодавно представники блогера ледь не зірвали зустріч Бойка з виборцями.

Непрямим підтвердженням того, що саме «Оппоплатформа» стоїть за зняттям Шарія з виборів є те, як синхронно висвітлюють вказану подію телеканали, підконтрольні Медведчуку і Порошенку.

Крім того, джерело припускає, що у справі Шарія збіглися інтереси не тільки «Опозиційної платформи» і «Європейської солідарності», але і партії «Слуга народу», представників якої так само активно критикує Шарій. Ймовірно, з цієї причини і народився лист в.о. глави СБУ Івана Баканова на адресу ЦВК із зазначенням інформації про те, що Шарій проживає за межами України більше п'яти років.

Крім того, стало відомо, що команда «Опозиційною платформи» має намір домагатися проведення нового жеребкування для визначення номера партій у бюлетенях. Партію не влаштовує, що основний її конкурент – «Опозиційний блок» Мураєва-Вілкула, отримав першу позицію у виборчому бюлетені.

Апеляційний суд вже навіть почав розгляд справи щодо оскарження результатів жеребкування у Центральній виборчій комісії. Позов поданий від підконтрольній платформі «Аграрної партії», представники якої вважають, що включення у список «Руху нових сил» без жеребкування порушує її права.

Як повідомлялось, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.