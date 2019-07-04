СБУ надала документи, які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія
СБУ надіслала ЦВК документи, в яких вказала, що Шарія не було в Україні з 2012 року, а Клюєва – з 2014-го
Про це написав Парубій у Facebook.
«Після мого ранкового публічного звернення до правоохоронних органів, вони таки надали документи які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія. Дякую українцям, що вчора вийшли на протест на Майдан», – зазначив він.
Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.
До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.
Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.
3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.