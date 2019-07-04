СБУ надала документи, які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія



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СБУ надіслала ЦВК документи, в яких вказала, що Шарія не було в Україні з 2012 року, а Клюєва – з 2014-го

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтвердив, що Центральна виборча комісія сьогодні скасувала реєстрацію кандидатами в депутати ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.