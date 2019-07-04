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    СБУ надала документи, які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія

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    СБУ надала документи, які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія

    СБУ надіслала ЦВК документи, в яких вказала, що Шарія не було в Україні з 2012 року, а Клюєва – з 2014-го

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтвердив, що Центральна виборча комісія сьогодні скасувала реєстрацію кандидатами в депутати ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

    Про це написав Парубій у Facebook.

    «Після мого ранкового публічного звернення до правоохоронних органів, вони таки надали документи які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія. Дякую українцям, що вчора вийшли на протест на Майдан», – зазначив він. 

    Служба безпеки України надіслала Центральній виборчій комісії документи, в яких вказала, що Шарія не було в Україні з 2012 року, а Клюєва – з 2014-го. Крім того, ГПУ направила ЦВК додаткові документи щодо Андрія Клюєва, а в МВС пообіцяли затримати його, якщо він перетне кордон.

    Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

    До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

    Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.

    3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.

    ЦВК МВС Андрій Парубій СБУ депутати Андрій Клюєв документи протест кордон Анатолій Шарій
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