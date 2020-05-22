Заборгованість перед Оператором ГТС буде погашена до початку опалювального сезону, — Регіональна газова компанія



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Оператор ГТС отримає від газорозподільчих компаній графіки погашення заборгованості

Газорозподільні компанії заборгували Оператору ГТС 420 мільйонів

В інтерв'ю міжнародному агентству ICIS директор Регіональної газової компанії Олег Никоноров заявив, що вирівнювання тарифів на розподіл з 1 липня до економічно обґрунтованого рівня дозволить врегулювати проблему боргів перед Оператором ГТС. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Оператору ГТС направлені графіки погашення заборгованості за надані послуги балансування в першій половині січня 2020 року», - сказав Олег Никоноров. На 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги балансування становить 420 млн грн.

Як відомо, НКРЕКП затвердила на 2020 рік двоетапну модель вирівнювання тарифів на розподіл газу. Його занижений рівень на перше півріччя дозволив пом'якшити фінансове навантаження на домогосподарства в зимові місяці. Однак його рівень покривав не більше 70% собівартості послуг з розподілу газу, що призвело до збитків газорозподільних компаній. За січень-квітень 2020 року збитки газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК склали 1,2 млрд грн.

Другий етап діючої моделі - вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 року. За словами Олега Никонорова, це дозволить профінансувати поточну діяльність операторів ГРМ, розрахуватися по заборгованості перед Оператором ГТС і вивести компанію до рівня беззбитковості.

Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.