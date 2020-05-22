Це лише початок? Чому в Україні стрімко дорожчає автогаз ринок палива

Впливові гравці на ринку нафтопродуктів розпочали війну проти автогазу

Вартість скрапленого газу в мережах вітчизняних АЗС за минулий тиждень виросла на 80 копійок за літр, до 8,89 грн в середньому по країні. Сталось це завдяки зростанню попиту: ослаблення карантину відразу вилилось у підвищену активність автомобілістів.

Але не виключено, в цьому році ціна автогазу, палива, яке набирає все більшу популярність серед українських водіїв, виросте на цілих 5 гривень, сягнувши вартості найдешевшого бензину. Таким чином, газ може втратити всю свою найбільшу перевагу – низьку вартість.

І це, треба відзначити, може статися зовсім не через збільшення попиту, а через можливе підвищення майже утричі акцизу на зріджений газ.

Після того, як президентом став Володимир Зеленський, це рішення активно лобіює компанія «Укртатнафта», компанія, підконтрольна Ігорю Коломойському. Кроки в цьому напрямку вже зроблені: зміни до акцизного законодавства наполегливо просуває депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, колишній журналіст телеканалу «1+1», який належить цьому ж олігарху. Підвищення акцизу також публічно підтримував інший депутат, наближений до Коломойського, – голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.

Тор-20 мереж АЗС, які торгують автогазом





За тиждень обсяг газу трохи збільшився у вартості (грн/л, consulting.a95.ua)

Дешево і несердито

Ринок зрідженого газу в Україні неухильно зростає. Якщо ще три роки тому співвідношення газ-бензин в їх сукупному обсязі становило 20% до 80%, то в даний час частка автогазу перевищила 50%. Тобто, за короткий час він відібрав у бензину 30% ринку.

За даними консалтингової групи «А-95», загалом у 2019 році український ринок автомобільного палива складав 10,8 млн тонн. З них на дизпаливо довелося 7 млн тонн, на бензин - 1,8 млн тонн, а на скраплений газ - трохи більше 2 млн тонн.

Внутрішнє виробництво автогазу в минулому році склало 438 тис тонн - 22% від загального споживання цього виду палива. Левова частка імпорту припала на Росію - 713 тис тонн (35%). Далі йде Білорусь - 461 тис тонн, Казахстан - 312 тис тонн. 11 тис тонн поставок довелося на інші країни, серед яких, зокрема, Литва і Польща.

Переваги автогазу для автомобілістів очевидні – дешевизна. До кризи, викликаної коронавірусом, скраплений газ коштував в 1,5 разу дешевше бензину, зараз різниця – взагалі подвійна.

«У мене Skoda Octavia, якщо їздити на бензині – 7,5 літрів на 100 км, якщо на газі - 9 літрів. Так, витрати палива трохи більші, але економія в цілому неабияка, особливо зараз, - розповідає автолюбитель Сергій Шевчук. - Установка газобалонного обладнання – 300-400 євро, а строк окупності його залежить від того, як їздити. Я їжджу не дуже часто. Окупив, напевно за 3-4 роки, а ось таксистам, наприклад, це дуже вигідно. Потужність двигуна падає на 15%, але температура згоряння газу нижче, менше кільця перепалює. І газове паливо набагато екологічніше. Renault, Fiat, наскільки я знаю, на нові машини відразу встановлюють обладнання для газу».

Зайвий газ

Поява такого конкурентного палива схвилювала власників АЗС, які традиційно торгують бензином і дизельним паливом. Так, зараз на половині офіційно зареєстрованих автозаправок (а їх всього в країні, за даними Нафтогазової асоціації України, 6,5 тис) є хоч один газовий модуль, але він погоди не грає.

«Ставлять на всякий випадок, що б було – раптом хто заїде на газі. Заодно на заправці кави поп'є або щось купить, теж дохід», – пояснює у розмові з «Главкомом» генеральний директор компанії «Сан Ойл», екс-президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

За словами експерта, торгувати зрідженим газом офіційним автозаправкам нерентабельно. Якщо маржа при продажі літра зрідженого газу становить в середньому 1 грн, то на літрі бензину або дизпалива власник АЗС заробляє зараз 4 грн. Тому, бажання бізнесменів, що торгують нафтопродуктами, – максимально витиснути з ринку автогаз. Або, як мінімум, повернути колишні позиції традиційному автопаливу.

У принципі, з точки зору їхнього бізнесу, такий лобізм резонний: більший попит на бензин – більше прибутку, більший попит на газ – менше прибутку. Ну а як зменшити привабливість продукту для населення? Ідеальний варіант – підняти його вартість.

Хто за цим стоїть

Ще рік назад Нафтогазова асоціація України звернулася до уряду з пропозицією вирівняти акцизні ставки для палива. Мовляв, на бензин вона становить 213,3 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ - всього 52 євро за такий же об’єм. Вирівнювання акцизів, за аргументами прихильників цієї ініціативи, – це акт справедливості. Адже левова частка акцизних надходжень спрямовується на будівництво доріг, а автомобілі на бензині або на газу однаково використовують дорожнє покриття.

11 грудня 2019 року народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк при підготовці до другого читання законопроекту №2317 (про поліпшення адміністрування акцизного податку) запропонувала внести вагому правку. Знизити акциз на бензин в 1,5 разу, з поточних 213,5 євро до 139,5 євро, а на скраплений газ - підняти в 2,7 разу, з 52 євро до 139,5 євро. Саме таким акцизним збором обкладається зараз дизельне паливо. Пропозицію Василевської-Смаглюк було відхилено.





Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала зрівняти акцизи на зріджений газ, бензин та дизельне паливо (Вastion.tv)

17 грудня, на другому розгляді законопроекту, аналогічна ініціатива депутатки також була проігнорована. А 18 грудня «Укртатнафта» публічно підтримала уніфікацію ставки акцизного податку на скраплений газ і бензин.

«Зараз 50% імпорту дизпалива і зрідженого газу займають російські нафтопродукти, а з урахуванням транзиту і схем поставок нафтової сировини Росія контролює 80% ринку дизельного пального і 75% ринку зрідженого газу України. На бензин, який виробляється переважно в Україні або імпортується з Білорусі та Литви, встановлений податок, який в чотири рази перевищує податок на скраплений газ, де Україна залежить від поставок з Росії», - пояснила прес-служба «Укртатнафти».

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн з цією позицією згоден: «У нас профіцит бензину власного виробництва та нестача газу, який ми купуємо в Росії і Білорусі. Робити їм податкові преференції - нерозумно».

Боротьба з нелегалами

З 2015 року по всій Україні активно почали з'являтися нелегальні АЗС, які торгують зрідженим газом. Вигляд мали такий: великі бочки з невеликою будочкою поруч (в якій знаходився продавець). Розташовувалися такі об’єкти буквально під парканами – за що і отримали свою назву (російською) «подзаборники».

«Це чорні корупційні схеми. Такий модуль коштує $20-25 тис. Його встановив, якщо щось трапилось, перевіз, і далі працюєш, без проблем і податків. Ці АЗС «кришують» на рівні місцевої влади, особливо в глибинці. Якщо встановити такий газовий модуль офіційно, з усіма документами, необхідною інфраструктурою, системою безпеки і так далі, буде коштувати $200 тис, витрати на порядок вище. А у нелегалів ще й маржа не одна гривня, а всі чотири, як у бензину», - говорить Леонід Косянчук.

«Подзаборники» виявилися живучі - цей бізнес дуже вигідний (censor.net.ua)

Як розповідає експерт, півтора року тому з нелегалами почали боротися. Тільки в Києві знесли до двохсот таких заправок (всього по країні таких АЗС в 2018 році було до півтори тисячі).

«Але що далі? Знесли, відрапортували, а ті через дорогу переїхали, і працюють. Зараз, під час кризи, вони знову з усіх щілин полізли», – нарікає Косянчук, відзначаючи, що збільшення акцизу на автогаз допоможе боротися з «чорними» АЗС.

Інтереси держави і власників автозаправок – справа звичайно свята. Але що до цього споживачам, які перейшли на автогаз через його дешевизну, і тепер, через підвищення акцизу, можуть втратити всі його переваги?

Екс-президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» вважає, що нічого страшного не станеться: «Економічна привабливість скрапленого газу, як альтернативи бензину, зберігається при його ціні до 60% від вартості А-95. Зараз ціна автогазу в роздрібі коливається на рівні 40%, а при вирівнюванні акцизів вона не перевищить 55% А-95. Так що в підсумку автогаз подорожчає десь на 2,5 грн».

Але є й інші думки.

«За нашими розрахунками, збільшення акцизу на зріджений газ в 2,7 разу призведе до подорожчання цього палива не на 2,5 грн/літр, а десь на 5 гривень. І, таким чином, автогаз може зрівнятися в ціні з бензином», – розповідає «Главкому» виконавчий директор Української асоціації зрідженого газу Олег Широков.

Фахівець вважає: обговорення уніфікації ставки акцизного податку на паливо буде продовжено у Верховній Раді вже влітку, коли парламентарі почнуть уточнювати бюджет-2020. Адже в «Укртатнафті» ще в минулому році підрахували, що його втрати через недостатній розмір акцизів на автогаз складають 5 млрд грн на рік.

До речі, у групи «Приват» Ігоря Коломойського, окрім Кременчуцького НПЗ («Укртатанафта»), який, по суті, сьогодні є єдиним виробником українського бензину, досить багато АЗС, де торгують і скрапленим газом теж. Але сам Коломойський в разі підвищення акцизу на нього нічого не втрачає.

На автогазi, ще раз нагадаємо, дуже невелика маржа, а «Укртатнафта» зараз просто заливається бензином. І вони хочуть, щоб люди купували більше саме його.

До речі, на сьогодні, 22 травня, заплановано засідання міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, на якому, зокрема, має бути розглянуто питання зміни акцизів на автомобільне паливо.

Андрій Кузьмін, «Главком»