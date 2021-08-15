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    Загибель мера Кривого Рогу. Борис Філатов звинуватив членів ОПЗЖ у «гидотній» поведінці

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    Борис Філатов емоційно відреагував на обговорення смерті мера Кривого Рогу - Загибель мера Кривого Рогу. Борис Філатов звинуватив членів ОПЗЖ у «гидотній» поведінці
    Борис Філатов емоційно відреагував на обговорення смерті мера Кривого Рогу
    Фото: Нацполіція

    Мер Дніпра відреагував на загибель Костянтина Павлов

    Мер Дніпра Борис Філатов висловив співчуття з приводу смерті Костянтина Павлова та звинуватив членів «Опозиційної платформи – За життя» у «мерзенному» обговоренні смерті мера Кривого Рогу.

    «Безмерно шкода колегу з Кривого Рогу Костю Павлова. Щоб не сталося, дуже б хотілося, щоб до встановлення слідством причини смерті, всі блогери, експерти, журналісти і, особливо, його «однопартійці» з ОПЗЖ прикусили свої погані язики» – написав Філатов у Facebook.

    Мер Дніпра натякнув на огидну поведінку однопартійців загиблого щодо обговорення його діяльності та смерті.

    «Вибачте, але ще тіло не охололо, а ви вже вивергає в соцмережах гидоти в надії на лайки/«розумним здатися»/політичні дивіденди заробити. Не люди – нелюди», – додав він.

    Про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович. Згодом він написав, що «заклик Потураєва розстріляти ОПЗЖ почав здійснюватися». Також Рабінович опублікував криваві світлини з місця смерті Павлова.

    Нагадаємо, Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

    Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.

    На місцевих виборах 2020 року балотувався в мери Кривого Рогу від партії «Опозиційна платформа — За життя», не пройшов, поступившись чинному мерові Юрію Вілкулу, але згодом останній оголосив, що знімає свою кандидатуру через стан здоров'я на користь Павлова.

    У другому турі виборів 6 грудня конкурував із кандидатом від «Слуги Народу» Дмитром Шевчиком і виграв вибори, набравши 56,97% голосів.

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    Теги: Вадим Рабінович Борис Філатов вбивство мер Facebook
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    Загибель мера Кривого Рогу. Борис Філатов звинуватив членів ОПЗЖ у «гидотній» поведінці