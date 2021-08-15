  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вбито мера Кривого Рогу – нардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мером Кривого Рогу Костянтина Павлова обрали торік - Вбито мера Кривого Рогу – нардеп
    Мером Кривого Рогу Костянтина Павлова обрали торік
    Фото: ОПЗЖ

    Трагічну новину повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович

    Убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович.

    «Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов! Як???», – написав Рабінович

    Подробиць політик не написав.

    48-річний Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

    Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.

    Павлов був членом «Партії регіонів» (очолював міську організацію політсили) та «Опозиційного блоку», а зараз є членом партії «Опозиційна платформа – За життя».

    Новообраний мер був одним із 36 депутатів Ради, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

    Читайте також статтю «Главкома»: Битва наступників Вілкула. Хто переможе в рідному місті президента?
    Теги: Вадим Рабінович мер Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вбито мера Кривого Рогу – нардеп