Вбито мера Кривого Рогу – нардеп

Трагічну новину повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович

Убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович.

«Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов! Як???», – написав Рабінович

Подробиць політик не написав.

48-річний Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.

Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.

Павлов був членом «Партії регіонів» (очолював міську організацію політсили) та «Опозиційного блоку», а зараз є членом партії «Опозиційна платформа – За життя».

Новообраний мер був одним із 36 депутатів Ради, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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