Вбито мера Кривого Рогу – нардеп
Трагічну новину повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович
Убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив однопартієць загиблого Вадим Рабінович.
«Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов! Як???», – написав Рабінович
Подробиць політик не написав.
48-річний Павлов переміг на виборах мера Кривого рогу торік. Він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.
Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.
Павлов був членом «Партії регіонів» (очолював міську організацію політсили) та «Опозиційного блоку», а зараз є членом партії «Опозиційна платформа – За життя».
Новообраний мер був одним із 36 депутатів Ради, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.