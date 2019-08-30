Facebook тишком-нишком прибрала гасло «це безкоштовно і так буде завжди»



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Зараз на головній сторінці під формою для реєстрації написано «Це швидко й просто»

Соцмережа Facebook прибрала з головної сторінки повідомлення про те, що користування соцмережею безкоштовне.

Про це повідомляє Detector.media.

«Зміну слогану, яку компанія не афішувала, помітили журналісти видання Business Insider в Іспанії. Зараз на головній сторінці під формою для реєстрації написано «Це швидко й просто». Раніше там було написано: «Це безкоштовно і так буде завжди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що текст поміняли 6 або 7 серпня.

Видання підкреслює, що раніше гасло Facebook обіцяло безкоштовне користування соцмережею, але у правилах сайту зазначене протилежне: «Ми не гарантуємо, що платформа буде безоплатною завжди».

Зазначається, що експерт з цифрового права Хосе Антоніо Кастільйо пов’язує зміну слогана з ухваленою ЄС директивою 2019/770, яка прирівнює збір персональних даних до форми оплати.

«Валютою Facebook є персональні дані користувача. Соцмережа ніколи не була безкоштовною, тому що дані коштують великих грошей», — додав він.

Внутрішні емейли компанії Facebook показують, що її засновник Марк Цукерберг знав про проблеми із забезпеченням конфіденційності користувачів у соцмережі.