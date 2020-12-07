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    Кандидат від ОПЗЖ переміг на виборах мера Кривого Рогу

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    <p>Костянтина Павлова підтримали 97 591 виборець</p> - Кандидат від ОПЗЖ переміг на виборах мера Кривого Рогу

    Костянтина Павлова підтримали 97 591 виборець

    Костянтин Павлов переміг із відривом у 28 тисяч голосів

    У другому турі виборів мера Кривого Рогу перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців.

    Про це заявив голова Криворізької міської виборчої комісії Валентин Орлов, пише у понеділлок ввечері місцеве видання «Перший міський».

    Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

    За словами Орлова, 4 339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.

    Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

    Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорили про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому – Дмитро Шевчик.

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.

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    Теги: вибори Кривий Ріг політика мер Дніпропетровщина Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу
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