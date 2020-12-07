Кандидат від ОПЗЖ переміг на виборах мера Кривого Рогу

Костянтин Павлов переміг із відривом у 28 тисяч голосів

У другому турі виборів мера Кривого Рогу перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців.

Про це заявив голова Криворізької міської виборчої комісії Валентин Орлов, пише у понеділлок ввечері місцеве видання «Перший міський».

Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

За словами Орлова, 4 339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.

Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорили про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому – Дмитро Шевчик.

Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.