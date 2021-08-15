Загибель мера Кривого Рогу. Все, що відомо про Павлова

Костянтин Павлов працював на промислових підприємствах та був заступником мера Кривого Рогу Вілкула і його радником

У неділю, 15 серпня, на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Костянтин Юрійович Павлов народився 12 січня 1973 року в Кривому Розі.

1992 року закінчив технікум, де здобув кваліфікацію електрослюсара. Потім продовжив навчання в Міжрегіональній академії управління персоналом, де отримав спеціальність економіста. Мав також диплом Відкритого Міжнародного університету Великої Британії ЛІНК за спеціальністю менеджер організацій. Це міжнародний інститут, який діє в Росії.

Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його радником.

Павлов був членом «Партії регіонів» (очолював міську організацію політсили) та «Опозиційного блоку», також був членом партії «Опозиційна платформа – За життя».

У 2014-му голосував за диктаторські закони.

Також Павлов – один із 36 депутатів Ради, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Костянтин Павлов на місцевих виборах 2020 року став кандидатом на посаду мера Кривого Рогу від партії ОПЗЖ. У першому турі політик посів третє місце, його підтримало 9,15%. Юрій Вілкул набрав в першому турі 45% голосів, в той час як інший кандидат – представник пропрезидентської «Слуги народу» Дмитро Шевчик солідно відстав з 26%.

Павлов опинився в другому турі несподівано – на його користь та за станом здоров’я зняв свою кандидатуру Юрій Вілкул.

У результаті за Костянтина Павлова у другому турі проголосували 56,97% виборців. Представника ОПЗЖ підтримав 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

Зазначимо, в останні дні перед виборами команда Павлова загравала з молоддю, обіцяючи перетворити депресивний Кривий Ріг в комфортне та сучасне місто з сучасними парками, скверами та пляжами й створити тут інноваційний кластер. Кандидат також записав собі в досягнення ремонт шкіл та лікарень за бюджетний рахунок та відкриття бактеріологічної лабораторії.

Нагадаємо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюють.

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