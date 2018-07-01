Загиблі та поранені українські бійці за перший тиждень Нового року

За неофіційними даними, з 1 січня на фронті загинули вже троє бійців

Протягом першого тижня 2018 року на війні з Росією вже троє українських бійців загинули, і ще шестеро поранені. Щоправда, одного загиблого керівництво української армії вважає «небойовою втратою», а про іншого – прес-центр штабу АТО взагалі не повідомив. Отже, за офіційними даними загиблий лише один. Про це повідомляє



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Початок Нового року на фронті не обійшовся без втрат

За неофіційними даними, з 1 січня на фронті загинули вже троє бійців

Протягом першого тижня 2018 року на війні з Росією вже троє українських бійців загинули, і ще шестеро поранені.

Щоправда, одного загиблого керівництво української армії вважає «небойовою втратою», а про іншого – прес-центр штабу АТО взагалі не повідомив.

Отже, за офіційними даними загиблий лише один.

Про це повідомляє «Вісточка» на основі даних штабу АТО, а також інформації з місцевих ЗМІ, соцмереж, волонтерів та бійців АТО.

Так, 1 січня 2018 року, в районі населеного пункту Новотошківське один військовослужбовець Збройних Сил України підірвався на вибуховому пристрої, внаслідок чого отримав множинні поранення, несумісні з життям.

Ця смерть увійшла в офіційну статистику прес-центру штабу АТО.

Загиблий герой – Олександр Ковтун, з Сумщини, село Клишки Шосткинського району.

Олександр виконував завдання на спостережному пункті і підірвався на вибуховому пристрої. Свого часу він пройшов службу по мобілізації, потім трохи відпочив дома і 5 листопада минулого року повернувся на війну за контрактом.





Олександр Ковтун не дожив до свого 33-річчя лише кілька тижнів.

Другий військовий загинув 3 січня (за іншими даними – увечері 2 січня 2018 року) під Волновахою. За інформацією Кодимськоі районної державної адміністрації Одеської області, загиблий – Олександр Петрович Чегурко з села Шершенці. Йому було 30 років (дата народження 16.07.1987).

Старший сержант Чегурко був розвідником, служив у 28-й ОГМБ. Кілька місяців тому, напередодні Дня захисника України, його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нещодавно повернувся з завдання з окупованої території. Збирався одружитися з дівчиною з Донеччини, – розповіли його бойові побратими.

Щоправда, штаб АТО не згадав загибель Олександра Чегурка у своєму щоденному зведенні, далі у коментарях ЗМІ називаючи його смерть «небойовою втратою».





7 січня на війні із російськими окупантами загинув 21-річний закарпатець Василь Гринь. Юнак був родом із села Батрадь, що на Берегівщині. Він загинув від кульового поранення.

У зведенні прес-центру штабу АТО про нього не згадується.

Загальна статистика. Втрати України на війні з Росією 1-7 січня 2018 року:

7 січня - офіційно - 1 поранений (насправді – 1 загиблий, 21-річний закарпатець Василь Гринь)

6 січня - 1 поранений

5 січня - 1 поранений

4 січня - 1 поранений

3 січня - офіційно – без втрат (насправді – 1 загиблий, 30-річний Олександр Чегурко з Одещини, якого штаб АТО назвав «небойовою втратою»)

2 січня - 2 поранених

1 січня - 1 загиблий (Олександр Ковтун з Сумщини)