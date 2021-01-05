На Одещині сталося смертельне ДТП, водій втік з місця подій

Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії при виїзді з Ізмаїлу

На Одещині, у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 4 січня, ввечері на Болградському шосе, загинув 55-річний ізмаїлець. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

За попередніми даними, невстановлений автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста та після вчинення ДТП з місця події втік.

Фото: Нацполіція Одеси

«Зараз на місці працюють поліцейські, які встановлюють очевидців аварії, транспортний засіб та його кермувальника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер.