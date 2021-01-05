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    На Одещині сталося смертельне ДТП, водій втік з місця подій

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    Внаслідок ДТП загинув 55-річний місцевий житель - На Одещині сталося смертельне ДТП, водій втік з місця подій
    Внаслідок ДТП загинув 55-річний місцевий житель
    Фото: пресслужба Нацполіції

    Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії при виїзді з Ізмаїлу

    На Одещині, у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 4 січня, ввечері на Болградському шосе, загинув 55-річний ізмаїлець. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області. 

    За попередніми даними, невстановлений автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста та після вчинення ДТП з місця події втік.

    Фото: Нацполіція Одеси
    Фото: Нацполіція Одеси

    «Зараз на місці працюють поліцейські, які встановлюють очевидців аварії, транспортний засіб та його кермувальника», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що на Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер.

    Теги: ДТП Одеса Одещина водій автомобіль велосипедист
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