Загинув смертю хоробрих. Міноборони розкрило дані про подвиг льотчика Чобану

Степан Чобану з пенсії повернувся на службу у 2015 році

Льотчик-винищувач взяв на себе удар ворожої ракети, аби вивести з-під удару інші українські літаки

Міністерство оборони України на чотирнадцятий день війни проти російських загарбників повідомило інформацію про подвиг українського льотчика Степана Чобану, який загинув у перші дні боїв.

Зазначається, що льотчик-винищувач загинув 28 лютого у бою з окупантами внаслідок ракетного обстрілу. Степан Чобану на Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

Ворог атакував літак майора ракетою, що призвело до смерті українського військовослужбовця.

У Міноборони зазначили, що подвиг льотчика-винищувача дозволив піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром.

«Атакований ракетами, загинув смертю хоробрих. Майор Степан Чобану оберігав нас в небі, тепер захищатиме нас із небес!», — додали у відомстві.

Варто зазначити, що за визначну особисту мужність і героїзм Указом президента України Степану Івановичу присвоїли звання Герой України з відзначенням орденом «Золота Зірка» (посмертно).

Додамо, що Степан Чобану у 2015 році повернувся з пенсії на військову службу у зв'язку з російською агресією. Увесь цей час він виконував бойові чергування у складі сил протиповітряної оборони та навчав молодих льотчиків. За кілька днів до загибелі, 24 лютого 2022 року, він вивів літак з-під ракетного удару російських загарбників.

Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».