Випадковість? У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути

Українські військові проводять детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів

У пілотів збитих над Україною російських літаків після катапультування не розкриваються парашути. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли «на Україну», а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут», - йдеться в повідомленні.

Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

«…Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця «залізного Фелікса» та дрібного Путіна) трохи «підправити» парашут. Як то кажуть – раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість», - зазначає ГУР.

Як повідомлялося, за дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил та на Київщині. Зокрема, українські військові знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів.

Відомо, що російські загарбники фіксують на фото та відео власну знищену військову техніку для того, щоб звітувати перед своїм керівництвом про начебто розбиту техніку Збройних сил України.