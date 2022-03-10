Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, – Білий Дім

Білий дім закликає бути насторожі після фейків Кремля про «хімічну зброю» в Україні

США виконують свої зобов'язання щодо Конвенції про хімічну зброю та Конвенції про біологічну зброю, ніде не розробляють і не мають такої зброї

У Білому домі спростували заяви російської сторони про нібито підготовку в Україні провокацій із використанням хімічних речовин, до якої начебто причетні США. Про це написала речниця Білого дому Джен Псакі у Твіттері.

«Ми звернули увагу на брехливі заяви росії про нібито наявні у США лабораторії з виробництва біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські посадовці повторюють ці теорії змови», – зазначила Псакі.

Сполучені Штати, зауважила вона, повністю виконують свої зобов'язання щодо Конвенції про хімічну зброю та Конвенції про біологічну зброю, ніде не розробляють і не мають такої зброї.

Натомість, за словами речниці Білого дому, Росія має довгий і добре задокументований «послужний список» щодо використання хімічної зброї, у тому числі під час замахів на убивство й отруєння політичних ворогів путіна, зокрема Олексія Навального.

Псакі зауважила, що саме Москва продовжує підтримувати режим Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю, а також тривалий час здійснювала програму біологічної зброї на порушення міжнародного права.

Крім того, вказала речниця Білого дому, Росія й раніше звинувачувала Захід у тих порушеннях, до яких вдається сама. Зокрема, у грудні росія брехливо звинуватила США в розміщенні підрядників із хімічною зброєю в Україні.

На її переконання, все це – очевидна хитрість задля обґрунтування свого подальшого цілеспрямованого, неспровокованого і невиправданого нападу на Україну.

«Тепер, коли Росія зробила ці брехливі заяви, а Китай, схоже, підтримав цю пропаганду, ми всі маємо бути насторожі з огляду на можливість застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні або проведення операції «під фальшивим прапором« з її використанням», – підкреслила Псакі.

До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.