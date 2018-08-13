Загострення на Донбасі: 57 ворожих обстрілів, двох військових поранено



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Українські військовослужбовці

Окупанти вчора застосували гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, БМП та протитанкові керовані ракети

Упродовж минулої доби, 12 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте контрольованою українськими військовими.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, противник 57 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 12 разів із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Південного, Майорська, Мар’їнки, Миколаївки, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Також противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Гнутового, а із мінометів калібром 120 та 82 мм українські позиції біля Кримського, Луганського, Майорська, Зайцевого, Водяного, Гнутового та Лебединського. У районі населеного пункту Миколаївка зафіксована робота снайперської пари противника.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вісім разів відкривали вогонь по україхнських позиціях у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське та Широкине. Одного військовослужбовця Збройних сил України поранено.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, шість дістали поранення.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби.