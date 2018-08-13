ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комплекс радіоелектронної боротьби 1Л269 «Красуха-2

Безпілотником місії ОБСЄ було виявлено одразу чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«Логічним продовженням оприлюднених фактів нещодавнього направлення на окуповану територію колон військових вантажівок та іншої техніки з території Російської Федерації стали нові повідомлення міжнародних спостерігачів про зосередження російськими збройними формуваннями важких озброєнь поблизу лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Так, нагадали в СЦКК, 9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених в районі селищ Лобачеве, Бугаївка та безпосередньо у місті Луганськ. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню та чотири установки зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено одразу чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: РБ-341В «Леєр-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А «Билина» та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам «Репелент-1». Всі ці комплекси створені в РФ протягом останніх років, а РБ-109А «Билина» – взагалі має бути прийнята на озброєння російської армії лише цього року за результатами військових випробувань.

«Випробування ці, як бачимо, проводяться на території України», - констатують у СЦКК.

Представники СММ ОБСЄ також реєструють факти, що збройні формування РФ усе частіше відмовляють їм у доступі на контрольовані ними території та об’єкти: протягом лише 9 серпня мали місце шість не допусків. Тому здебільшого їм доводиться покладатись саме на безпілотні літальні апарати. Котрі, в свою чергу, наражаються на перешкоди, створені новітніми російськими системами РЕБ. Факти таких перешкоджань висвітлюються у щоденних звітах СММ ОБСЄ.

До слова, у суботу, 11 серпня 2018 року, військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який здійснював відеозйомку позицій на свій мобільний телефон.