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    Загострення на Донбасі: вогнем бойовиків поранено двох українських військових

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">На думку міністра внутрішніх справ, перемирʼя в регіоні практично зірване </p> - Загострення на Донбасі: вогнем бойовиків поранено двох українських військових

    На думку міністра внутрішніх справ, перемирʼя в регіоні практично зірване

    Фото з вікритих джерел

    Проросійські найманці активізувались в районі Торецька та Сєвєродонецька

    Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі.

    Як повідомляє прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі, це сталось сьогодні о 13:00. Бойовики здійснювали обстріл в районі Торецька та Сєвєродонецька.

    Двом пораненим українським бійцям надано медичну допомогу,їх стан стабільний.

    «Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ», – додали в ТКГ.

    Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Як повідомлялося раніше, минулої середи у військовому госпіталі помер поранений 26 січня на Донбасі військовослужбовець. Захисник отримав важке поранення поблизу Курахового, коли безпілотник скинув на позиції української армії гранату. Він став четвертим українцем, полеглим у війні на Донбасі цього року.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі міністр війна обстріл СЦКК Україна розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил безпілотник
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