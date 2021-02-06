Загострення на Донбасі: вогнем бойовиків поранено двох українських військових

На думку міністра внутрішніх справ, перемирʼя в регіоні практично зірване

Проросійські найманці активізувались в районі Торецька та Сєвєродонецька

Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі, це сталось сьогодні о 13:00. Бойовики здійснювали обстріл в районі Торецька та Сєвєродонецька.

Двом пораненим українським бійцям надано медичну допомогу,їх стан стабільний.

«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ», – додали в ТКГ.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

Як повідомлялося раніше, минулої середи у військовому госпіталі помер поранений 26 січня на Донбасі військовослужбовець. Захисник отримав важке поранення поблизу Курахового, коли безпілотник скинув на позиції української армії гранату. Він став четвертим українцем, полеглим у війні на Донбасі цього року.