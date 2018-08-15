Загострення на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях військ

Упродовж минулої доби, 14 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі один військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях військ, з них 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Обстрілів зазнали військові поблизу Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Крім того, бойовики обстрілювали із ствольної артилерії калібром 152 мм захисників Кримського, а калібром 122 мм — захисників Гнутового, Водяного та Широкиного.

Обстрілів із зазнали позиції військових біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного.

Упродовж поточної доби, 15 бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Новозванівка та Мар’їнка.

За даними розвідки троє бойовиків загинули, ще семеро поранені.