Загострення на Донбасі: окупанти стріляють із заборонених мінометів



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Серед українських військовослужбовців втрат немає

Бойовики шість разів порушували режим припинення вогню

Російські окупаційні війська сьогодні вже шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат у лавах Збройних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки – ще й з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», агресор обстрілював українських захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються.

В штабі також повідомили, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.