Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог не бажає дотримуватись існуючих домовленостей, заявили у штабі Об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 21 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти відкривали вогонь по наших захисниках із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей», – заявили у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Богданівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

До слова, в Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговорний процес щодо припинення вогню.

Нагадаємо, 21 березня Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим.

55-річний Віктор Пасєка загинув 18 березня під Горлівкою на Донеччині від кульового поранення в голову. Він був командиром відділення 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3892.