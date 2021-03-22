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    Мендель: загострення на Донбасі критично не вплине на переговори щодо припинення вогню

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    З початку 2021 року ситуація на Донбасі загострилася - Мендель: загострення на Донбасі критично не вплине на переговори щодо припинення вогню
    З початку 2021 року ситуація на Донбасі загострилася

    За словами Юлії Мендель, можливості для подальшого збереження перемир'я на Донбасі є

    В Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговорний процес щодо припинення вогню.

    Про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель в ефірі програми «Погляд з Банкової».

    «Ми розуміємо, що кількість обстрілів збільшилася. На це є низка і політичних, і економічних причин. В цілому на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде. Можливості для подальшого збереження перемир'я, безумовно, є. І ми їх будемо використовувати. Адже прохання про мир ми чуємо найчастіше, коли відвідуємо Донбас», – сказала Мендель.

    Вона відзначила, що Зеленський побував там вже 20 разів.

    «Сильний не той, хто може воювати. Сильний той, хто може зупинити жахи війни. Тому Україна вибирає форму діалогу», – додала речниця президента.

    Також Мендель повідомила, що за даними ОБСЄ, за п'ять тижнів до початку перемир'я (до 27 липня 2020 року) було зафіксовано понад 18 тис. порушень режиму припинення вогню, а за сім тижнів після – всього понад тисячу.

    Як відомо, з початку 2021 року ситуація на Донбасі загострилася. Штаб операції Об'єднаних сил неодноразово повідомляв, що противник веде снайперський вогонь. 4 лютого глава МВС Арсен Аваков заявив, що на Донбасі «жодного мирного процесу вже немає».

    До слова, 21 березня Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим.

    55-річний Віктор Пасєка загинув 18 березня під Горлівкою на Донеччині від кульового поранення в голову. Він був командиром відділення 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3892

    Теги: Донбас війна Україна Операція Об’єднаних сил Юлія Мендель Офіс президента
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