Загострення у Сирії: Ердоган і Путін домовилися про зустріч



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Ердоган і Путін проведуть зустріч через загострення в Ідлібі якнайшвидше

Ердоган сьогодні проведе переговори з Трампом, Меркель і Макроном

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися, повідомив журналістам голова управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, пише видання Haberturk.

«У телефонній розмові президента Ердогана з Путіним була досягнута домовленість про те, що лідери зустрінуться віч-на-віч якомога швидше», – сказав він.

Про наявність такої домовленості повідомляє з посиланням на Алтуна і агентство Anadolu.

Крім того, сьогодні турецький лідер проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також зазначимо, що сьогодні й пресслужба Кремля повідомила, що Путін і Ердоган провели – з ініціативи турецького президента – телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію у сирійській провінції Ідліб, де ведуться бойові дії між урядовими військами, яких підтримують літаки ВКС Росії, і військами опозиції, яких підтримують турецькі війська.

«РФ висловлює серйозну занепокоєність ескалацією напруженості в Ідлібі, що призвела до численних жертв, в тому числі серед турецьких військовослужбовців», – йдеться в повідомленні Кремля.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.