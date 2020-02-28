Туреччина завдала ударів по 200 об'єктах у Сирії і знищила 309 асадитів (фото)



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Сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові

Міністр оборони Туреччини, зокрема, заявив, що турецькі сили знищили п'ять вертольотів сирійського режиму, 23 танки, 23 гаубиці, системи протиповітряної оборони SA-17 та SA-22

Турецькі війська завдали наземних і повітряних ударів по більш ніж 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. Про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.

Міністр оборони, зокрема, заявив, що турецькі сили знищили п'ять вертольотів сирійського режиму, 23 танки, 23 гаубиці, системи протиповітряної оборони SA-17 та SA-22.

Він додав, що всі атаки проти Туреччини зустрінуть найжорсткішу відповідь.

Аерофотознімок: aa.com.tr

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомив Акар, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Зазначимо, що наразі у Туреччині виникли проблеми з доступом до соціальних мереж Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube, що спостерігаються після повідомлення про ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб. Обмеження доступу до соціальних мереж спостерігається приблизно з 11-ї вечора 27 лютого.

Видання Haber Turk повідомляє про те, що проблеми доступу до соціальних мереж могли виникнути в результаті значного напливу та зростання активності користувачів у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії. За даними видання, труднощі з доступом до соціальних мереж мають, зокрема, ті користувачі, які користуються послугами Türk Telekom.

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