Росія знала про місцеперебування наших військ, але їх однаково атакували, – міністр оборони Туреччини



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За словами міністра оборони Туреччини Хулуса Акара, у районі атаки і близько не було бойовиків

Хулус Акар зазначив, що росіяни обстрілювали навіть швидкі

Російським військовим було відомо про місцеперебування бійців турецької армії, але удару по них однаково було завдано. Про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра оборони Турецької Республіки Хулусі Акара.

Смертельна атака на турецькі війська сталася попри те, що їхнє місцеперебування було відоме Росії, сказав Акар.

Крім того, за словами міністра оборони Туреччини, у районі атаки й близько не було бойовиків.

Міністр уточнив, що, попри попередження після перших ударів, сирійський режим продовжив атаку, цілячись навіть по машинах швидкої допомоги.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Зазначимо, що наразі у Туреччині виникли проблеми з доступом до соціальних мереж Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube, що спостерігаються після повідомлення про ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб. Обмеження доступу до соціальних мереж спостерігається приблизно з 11-ї вечора 27 лютого.

Видання Haber Turk повідомляє про те, що проблеми доступу до соціальних мереж могли виникнути в результаті значного напливу та зростання активності користувачів у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії. За даними видання, труднощі з доступом до соціальних мереж мають, зокрема, ті користувачі, які користуються послугами Türk Telekom.

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