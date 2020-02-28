Загострення в Ідлібі. Туреччина може перекрити Босфор і Дарданелли



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У Туреччині хочуть закрити Босфор для російських кораблів

Турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень

Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400, повідомляють турецькі ЗМІ.

Рішення про перекриття проток може бути ухвалено на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток, які наділяють Анкару таким правом у тому разі, якщо Туреччина вважала би себе такою, що «перебуває під загрозою безпосередньої військової небезпеки».

Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень, зазначають турецькі ЗМІ.

Як відомо, в ніч з 27 на 28 лютого сталося значне загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму загинули 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

Зазначимо, що наразі у Туреччині виникли проблеми з доступом до соціальних мереж Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube, що спостерігаються після повідомлення про ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб. Обмеження доступу до соціальних мереж спостерігається приблизно з 11-ї вечора 27 лютого.

Видання Haber Turk повідомляє про те, що проблеми доступу до соціальних мереж могли виникнути в результаті значного напливу та зростання активності користувачів у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії. За даними видання, труднощі з доступом до соціальних мереж мають, зокрема, ті користувачі, які користуються послугами Türk Telekom.

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