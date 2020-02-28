У Сирії зросла кількість загиблих турецьких військових



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Фото: AFP

Майже 40 військовослужбовців було поранено

Кількість військовослужбовців Збройних сил Туреччини, загиблих в результаті авіаудару в Ідлібі, перевищила 30. Про це повідомляє Анадолу.

За даними губернатора провінції Хатай Рахмі Догана, жертвами удару сил режиму Башара Асада в провінції Ідліб стали щонайменше 33 турецьких військовослужбовців. Відомо про ще понад 30 постраждалих.

«На даний момент госпіталізовано 36 військовослужбовців ЗС Туреччини, які постраждали при атаці сил Асада в Ідлібі», - розповів Доган.

Зазначається, що поранених військовослужбовців доправили у Туреччину через контрольний пункт пропуску Джилвегезю.

США висловили підтримку Туреччині, чиї військові, розташовані на північному заході Сирії, зазнають атак армії режиму Асада за підтримки російської авіації.

Посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на пресконференції у Вашингтоні нагадала, що Туреччина є союзницею США.

Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.

Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

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