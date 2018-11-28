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    Захоплений Росією на кораблях співробітник СБУ телефонував дружині

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    <span>Українські катери &laquo;Нікополь&raquo; та &laquo;Бердянськ&raquo; і рейдовий буксир &laquo;Яни Капу&raquo;, які захопила РФ&nbsp;</span> - Захоплений Росією на кораблях співробітник СБУ телефонував дружині
    Українські катери «Нікополь» та «Бердянськ» і рейдовий буксир «Яни Капу», які захопила РФ 

    Постраждалого під час атаки на корабель співробітника СБУ Василя Сороку прооперували

    Поранений у результаті обстрілу ФСБ українських кораблів співробітник СБУ Василь Сорока зателефонував дружині і розповів про стан свого здоров'я.

    Про це Крим.Реалії розповів його батько Віктор Сорока.

    «Вчора Васі дали таку можливість. Він зателефонував своїй дружині, сказав кілька фраз: «Живий, здоровий, руки-ноги цілі». Усе. Навіть не привітав з Днем народження. Хоча у неї вчора був День народження. Я думаю, він говорив те, що йому дозволила говорити ФСБ», – повідомив Сорока.

    За його словами, Василя прооперували, і він був у лікарні. Інших подробиць про стан здоров'я сина батько не знає.

    Віктор Сорока додав, що не підтримував зв'язки з сином під час рейду, коли стався напад і захоплення кораблів.

    «Нічого ніхто не розповідав. Сказав: «Виходжу у відрядження». Більше нічого не говорив», – сказав батько співробітника СБУ.

    Як відомо, Василя Сороку заарештували на два місяці за рішенням російського суду в Керчі. Адвокат Олексій Ладін стверджує, що на співробітника СБУ можуть чинити тиск з метою отримати від нього свідчення.

    Нагадаємо, начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що серед 24 українських військових, затриманих росіянами, – двоє представляють СБУ.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

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    Крим Росія СБУ ЗСУ ФСБ адвокат військові Азовське море Україна ВМС
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