Захоплений Росією на кораблях співробітник СБУ телефонував дружині



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Постраждалого під час атаки на корабель співробітника СБУ Василя Сороку прооперували

Поранений у результаті обстрілу ФСБ українських кораблів співробітник СБУ Василь Сорока зателефонував дружині і розповів про стан свого здоров'я.

Про це Крим.Реалії розповів його батько Віктор Сорока.

«Вчора Васі дали таку можливість. Він зателефонував своїй дружині, сказав кілька фраз: «Живий, здоровий, руки-ноги цілі». Усе. Навіть не привітав з Днем народження. Хоча у неї вчора був День народження. Я думаю, він говорив те, що йому дозволила говорити ФСБ», – повідомив Сорока.

За його словами, Василя прооперували, і він був у лікарні. Інших подробиць про стан здоров'я сина батько не знає.

Віктор Сорока додав, що не підтримував зв'язки з сином під час рейду, коли стався напад і захоплення кораблів.

«Нічого ніхто не розповідав. Сказав: «Виходжу у відрядження». Більше нічого не говорив», – сказав батько співробітника СБУ.

Як відомо, Василя Сороку заарештували на два місяці за рішенням російського суду в Керчі. Адвокат Олексій Ладін стверджує, що на співробітника СБУ можуть чинити тиск з метою отримати від нього свідчення.

Нагадаємо, начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що серед 24 українських військових, затриманих росіянами, – двоє представляють СБУ.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.