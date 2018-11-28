В СБУ назвали прізвища співробітників, затриманих РФ в Азовському морі



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Серед 24 українських військових, затриманих російською владою, – двоє представляють СБУ

Один співробітник Служби безпеки України поранений під час нападу російських військових на українські кораблі 25 листопада.

Про це повідомив начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

Він зазначив, що серед 24 українських військових, затриманих російською владою, – двоє представляють СБУ.

«Відео з одним із наших співробітників Андрієм Драчем у 2014 році зворушило весь інтернет. Він, ще будучи курсантом, не зрадив присязі, відмовився перейти на бік окупантів та співав гімн України. Інший наш співробітник – Василь Сорока – неодноразово виконував бойові завдання в районі проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил отримав важкі поранення під час зухвалого нападу російського агресора», – заявив Гуськов.

Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.