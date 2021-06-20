Заклик до Безоса не повертатися на Землю підписало 40 тисяч осіб

Відповідні петиції зʼявилися на Change.org перед польотом мільярдера у космос

Понад 40 тис. осіб підписали петиції, що закликають не пускати мільярдера Джеффа Безоса назад на Землю після того, як він виявиться в космосі, повідомляє Business Insider.

Засновник Amazon 20 липня разом зі своїм братом Марком Безосом зробить суборбітальний політ на космічному кораблі іншої своєї компанії Blue Origin. Це буде перший політ корабля Blue Origin з людьми на борту.

Першу петицію на Change.org підписали вже понад 24 тис. чоловік. У ній говориться, що «мільярдери не повинні існувати ... ні на землі, ні в космосі, але якщо вони вирішать здійснити останнє, то повинні там і залишитися». Під іншою петицією зі схожим закликом поставили віртуальну підпис понад 18 тис. чоловік.

Політ з ракетою New Shepard запланований на 20 липня. Очікується, що протягом двох хвилин після запуску космічний корабель прискориться до більш ніж 3700 кілометрів на годину. Потім, через три хвилини має розпочатися невагомість. Це станеться перш ніж корабель досягне висоти близько 100 кілометрів над Землею. Для порівняння - Міжнародна космічна станція (МКС) пересувається на висоті у 400 кілометрів над поверхнею Землі. Після злету корабель знову увійде у земну атомсферу і приземлиться у пустелі Техасу. Його мають сповільнити великі парашути.

Крім мільярдера і його брата в 11-хвилинний політ відправиться переможець аукціону, який заплатив за квиток $ 28 млн.