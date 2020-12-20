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    У світі

    На Марсі космічний зонд зафіксував зображення «янгола»

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    <p>За словами вчених, воно нагадує різдвяного янгола</p> - На Марсі космічний зонд зафіксував зображення «янгола»

    За словами вчених, воно нагадує різдвяного янгола

    Фото: ESA

    Незвичайне зображення знаходиться у південній полярній області Марса

    Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express зафіксувала на поверхні Марса химерне зображення, що нагадує фігуру янгола з німбом і серце. Про це повідомляється на сайті ESA.

    Знімки були отримані бортовою стереокамерою високого розширення апарату Mars Express.

    Південний полюс зазвичай покритий крижаною шапкою товщиною 1,5 км, діаметром близько 400 км і об’ємом 1,6 мільйона кубічних км, з яких трохи понад 12% становить водяний лід.

    Інша частина «шапки» в основному складається із «сухого льоду» (твердого діоксиду вуглецю), який замерзає взимку і потім сублімується (перетворюється з твердої речовини на газ) влітку.

    Незвичайне зображення «янгола» з’явилося після того, як розтанув лід (зараз на Марсі тепла пора року). Воно сформоване внаслідок сублімації льоду, ерозії гірських порід і падіння метеорита.

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    На Марсі космічний зонд зафіксував зображення «янгола»
    На Марсі космічний зонд зафіксував зображення «янгола»
    На Марсі космічний зонд зафіксував зображення «янгола»
    На Марсі космічний зонд зафіксував зображення «янгола»
    Фото: ESA

    Mars Express – діюча автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства, призначена для вивчення Марса. Космічний апарат складається з орбітальної станції (штучного супутника Марса) і спускного апарата з автоматичною марсіанською станцією «Бігль-2». Станція була запущена 2 червня 2003 року.

    Нагадаємо, що NASA відправить на Марс собаку-робота.

    Теги: космос
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