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    Кількахвилинний політ у космос із засновником Amazon оцінили в $28 млн

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    Джефф Безос у макеті капсули своєї компанії Blue Origin - Кількахвилинний політ у космос із засновником Amazon оцінили в $28 млн
    Джефф Безос у макеті капсули своєї компанії Blue Origin
    Фото: відкриті джерела

    Суму в $28 млн заплатив анонімний учасник аукціону

    Космос, нехай і найближчий, продовжує вабити людей. На аукціоні у суботу, 12 червня, невідома особа погодилась заплатити 28 мільйонів доларів за 10-хвилинний політ із главою Amazon та найбагатшою людиною у світі - Джеффом Безосом. Це буде перший пілотований політ корабля компанії Blue Origin, яку заснував Безос. Ім'я покупця оголосять через декілька тижнів. Також скоро мають назвати ім'я останнього, четвертого, учасника команди, повідомляє «DW».

    Стартова ціна лоту становила 4,8 мільйона доларів і швидко подолала 20-мільйонну позначку. Аукціон тривав декілька хвилин.

    Відомо, що у цьому ж літаку у космос летітимуть Джефф Безос разом зі своїм братом Марком. Політ з ракетою New Shepard запланований на 20 липня.

    Очікується, що протягом двох хвилин після запуску космічний корабель прискориться до більш ніж 3700 кілометрів на годину. Потім, через три хвилини має розпочатися невагомість. Це станеться перш ніж корабель досягне висоти близько 100 кілометрів над Землею. Для порівняння - Міжнародна космічна станція (МКС) пересувається на висоті у 400 кілометрів над поверхнею Землі.

    Після злету корабель знову увійде у земну атомсферу і приземлиться у пустелі Техасу. Його мають сповільнити великі парашути.

    Як повідомлялося раніше статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів. Це максимальна оцінка активів, яку коли-небудь фіксувало видання Forbes.

    Теги: політ корабель аукціон Amazon
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    Кількахвилинний політ у космос із засновником Amazon оцінили в $28 млн