Закликав підірвати Керченський міст: у РФ завели справу на американського журналіста

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Слідком РФ

На думку журналіста, Керченський міст є обурливим посяганням на авторитет України як нації, тому його слід просто підірвати

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти журналіста Washington Examiner Тома Рогана, який написав, що Керченський міст слід підірвати.

Як повідомили у російському Слідкомі, правоохоронці також перевірять законність дій редактора, який дозволив опублікувати дану статтю.

На думку журналіста, Кримський міст є обурливим посяганням на авторитет України як нації, тому його слід просто підірвати.

«Як вважає слідство, в зазначеній статті Тома Рогана, розміщеній у відкритому доступі в мережі інтернет, вбачаються ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації, що має на меті дестабілізувати діяльність органів влади Російської Федерації і вплив на прийняття ними рішень, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 205 КК РФ», - йдеться в повідомленні.

Наразі російські слідчі проводять психолого-лінгвістичну експертизу, щоб з'ясувати обставини «злочину».

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбудеться напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».

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