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    Законопроєкт про оновлення СБУ «вичитують» разом із НАТО, – Кулеба

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    <span>30 жовтня Дмитра Кулебу призначено головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.</span> - Законопроєкт про оновлення СБУ «вичитують» разом із НАТО, – Кулеба
    30 жовтня Дмитра Кулебу призначено головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

    Дмитро Кулеба: Ми виходимо з того, що новий закон про СБУ відповідатиме національним інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції

    Українська сторона вже передала на вивчення НАТО проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України. Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, передає «Укрінформ».

    «Ми вже передали проєкт на розгляд нашим колегам з Північноатлантичного альянсу. Є різні ідеї, тримають робочі обговорення щодо його фінальної версії, але можу сказати, що ми виходимо з того, що новий закон про СБУ відповідатиме національним інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції», - сказав Кулеба.

    За словами віцепрем'єра, нині із представниками Північноатлантичного альянсу ведеться активний діалог щодо цього законопроєкту.

    «Ми не ховаємося від наших партнерів і не ставимо їх перед фактом, а ефективно працюємо для того, щоб закон, який зрештою буде ухвалений, відповідав максимально українським інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції», - віцепрем'єр-міністр.

    Зазначимо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер з трибуни ВРУ закликав Україну впровадити ухвалений торік закон про національну безпеку, який передбачає парламентський нагляд за оборонними відомствами і реформування СБУ.

    СБУ НАТО закон Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба
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