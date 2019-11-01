Законопроєкт про оновлення СБУ «вичитують» разом із НАТО, – Кулеба



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30 жовтня Дмитра Кулебу призначено головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Дмитро Кулеба: Ми виходимо з того, що новий закон про СБУ відповідатиме національним інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції

Українська сторона вже передала на вивчення НАТО проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України. Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, передає «Укрінформ».

«Ми вже передали проєкт на розгляд нашим колегам з Північноатлантичного альянсу. Є різні ідеї, тримають робочі обговорення щодо його фінальної версії, але можу сказати, що ми виходимо з того, що новий закон про СБУ відповідатиме національним інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції», - сказав Кулеба.

За словами віцепрем'єра, нині із представниками Північноатлантичного альянсу ведеться активний діалог щодо цього законопроєкту.

«Ми не ховаємося від наших партнерів і не ставимо їх перед фактом, а ефективно працюємо для того, щоб закон, який зрештою буде ухвалений, відповідав максимально українським інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції», - віцепрем'єр-міністр.

Зазначимо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер з трибуни ВРУ закликав Україну впровадити ухвалений торік закон про національну безпеку, який передбачає парламентський нагляд за оборонними відомствами і реформування СБУ.