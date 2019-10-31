Президент призначив Кулебу головою комісії з питань євроатлантичної інтеграції



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Віцепрем'єр Дмитро Кулеба

Кулеба замінив на посаді Іванну Климпуш-Цинцадзе

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який призначив Дмитра Кулебу головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, відповідний указ був оприлюднений у середу, 30 жовтня.

Згідно з указом №784/2019, колишнього віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе звільнили з посади голови комісії.

«Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків І.Климпуш-Цинцадзе», - йдеться в указі.

Також президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад комісії.

До слова, раніше Кулеба заявив, що загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному».