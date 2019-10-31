Президент призначив Кулебу головою комісії з питань євроатлантичної інтеграції
Кулеба замінив на посаді Іванну Климпуш-Цинцадзе
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який призначив Дмитра Кулебу головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, відповідний указ був оприлюднений у середу, 30 жовтня.
Згідно з указом №784/2019, колишнього віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе звільнили з посади голови комісії.
«Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків І.Климпуш-Цинцадзе», - йдеться в указі.
Також президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад комісії.
До слова, раніше Кулеба заявив, що загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному».