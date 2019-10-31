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    Політика

    Президент призначив Кулебу головою комісії з питань євроатлантичної інтеграції

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    Віцепрем'єр Дмитро Кулеба - Президент призначив Кулебу головою комісії з питань євроатлантичної інтеграції
    Віцепрем'єр Дмитро Кулеба

    Кулеба замінив на посаді Іванну Климпуш-Цинцадзе

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який призначив Дмитра Кулебу головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

    Як повідомляє пресслужба Офісу президента, відповідний указ був оприлюднений у середу, 30 жовтня.

    Згідно з указом №784/2019, колишнього віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе звільнили з посади голови комісії.

    «Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - віцепрем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків І.Климпуш-Цинцадзе», - йдеться в указі.

    Також президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад комісії.

    До слова, раніше Кулеба заявив, що загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному».

    ЄС кадрові зміни політика Україна президент Дмитро Кулеба Іванна Климпуш-Цинцадзе
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