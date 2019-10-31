У Раді виступив Столтенберг: НАТО буде на вашому боці (відео)



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Це вже другий виступ Єнса Столтенберга у сесійній залі Ради. Вперше він виступив в українському парламенті в липні 2017 року Фото: Укрінформ

Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс підтримує Україну

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг з трибуни Верховної Ради України звернувся до українського парламенту.

На початку свого виступу Єнс Столтенберг привітав оновлення в Україні. «Новий президент, новий парламент, нові можливості», - сказав він і зауважив, що багато хто з присутніх в залі вперше обраний народним депутатом і вперше - в політиці.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що сам був членом парламенту і тому розуміє, «наскільки це складно бути депутатом і, особливо, у дуже важливі часи для цієї країни».

Очільник НАТО поінформував, що сьогодні з ним в Україну прибули 29 представників Північноатлантичної Ради і представник Північної Македонії, яка невдовзі стане тридцятим членом Організації. «Таким чином, всі члени Альянсу представлені сьогодні в Києві», - сказав Єнс Столтенберг.

Він підкреслив: «Кожен посол представляє свою власну країну і кожна країна підтримує вас з тим, щоб у майбутньому ви знали – НАТО буде на вашому боці!».

Єнс Столтенберг акцентував увагу на військовій агресії Російської Федерації проти України. «Більш як п’ять років тому російські солдати незаконно анексували Крим. Цей акт завдав важкого удару по Україні і підірвав мир і стабільність у всій Європі», - зазначив він та наголосив: «НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму».

Генеральний секретар закликав Росію «повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії з дестабілізації на сході України. «Всі члени НАТО з Європи і Північної Америки єдині у своєму засудженні російської поведінки», - підкреслив Єнс Столтенберг.

Він привітав «найбільший обмін полоненими з часів анексії Криму» між Україною і Росією, який нещодавно відбувся. «Це був крок у правильному напрямку. Разом із зусиллями у нормандському форматі це допомагає і повністю впроваджувати Мінські угоди», - додав Єнс Столтенберг.

При цьому, очільник НАТО підкреслив: «Росія несе відповідальність за впровадження цих угод. Росія повинна припинити свою підтримку бойовиків і найманців на сході. Вона повинна вивести свої сили і озброєння з української території. І спостерігачі ОБСЄ повинні отримати повний і безперешкодний доступ до всієї території України». Окрім того, за його словами, «має бути понесена відповідальність за знищення літака рейсу МH17, коли загинули 298 людей».

Зазначимо, що це вже другий виступ Столтенберга у сесійній залі ВР. Вперше він виступив в українському парламенті в липні 2017 року.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.