Новий уряд хоче «підкрутити» дещо в Угоді про асоціацію з ЄС
Кулеба заявив, що треба «привести Угоду у відповідність до реальності»
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний у необхідності оновлення Угоди про асоціацію задля приведення її тексту у відповідність до реальних умов.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Сьогодні».
«Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної та економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був погоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості щодо торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладені в Угоді», - сказав урядовець.
Він, зокрема, зауважив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ріст торгівлі з ЄС склав 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, за якими українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.
Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.
«Ми не хочемо розкласти цю Угоду по поличках, вона має залишитися цілісною. Ми не хочемо зруйнувати те, що є. Ми хочемо, як-то кажуть, «підкрутити» деякі речі для того, щоб зробити цю Угоду більш ефективною», - запевнив Кулеба.