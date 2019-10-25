Новий уряд хоче «підкрутити» дещо в Угоді про асоціацію з ЄС



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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

Кулеба заявив, що треба «привести Угоду у відповідність до реальності»

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний у необхідності оновлення Угоди про асоціацію задля приведення її тексту у відповідність до реальних умов.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

«Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної та економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був погоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості щодо торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладені в Угоді», - сказав урядовець.

Він, зокрема, зауважив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ріст торгівлі з ЄС склав 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, за якими українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.

Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.