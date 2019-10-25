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    Новий уряд хоче «підкрутити» дещо в Угоді про асоціацію з ЄС

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    Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба - Новий уряд хоче «підкрутити» дещо в Угоді про асоціацію з ЄС
    Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

    Кулеба заявив, що треба «привести Угоду у відповідність до реальності»

    Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний у необхідності оновлення Угоди про асоціацію задля приведення її тексту у відповідність до реальних умов.

    Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

    «Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної та економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був погоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості щодо торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладені в Угоді», - сказав урядовець.

    Він, зокрема, зауважив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ріст торгівлі з ЄС склав 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, за якими українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.

    Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.

    Крім того, він зауважив, що є ще й другий блок – політична частина, яку також потрібно привести у відповідність до «реальних амбіцій і потенціалу».

    «Ми не хочемо розкласти цю Угоду по поличках, вона має залишитися цілісною. Ми не хочемо зруйнувати те, що є. Ми хочемо, як-то кажуть, «підкрутити» деякі речі для того, щоб зробити цю Угоду більш ефективною», - запевнив Кулеба.

     

    ЄС економіка експорт торгівля імпорт політика Асоціація з ЄС Україна уряд Дмитро Кулеба
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