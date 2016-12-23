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    Закриття Верховної Ради нардепи відзначили бійкою

    Словесна перепалка депутатів переросла у бійку
    У сесійній залі Верховної Ради сталася сутичка між народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком. Зокрема, під час виступу Головка з трибуни щодо ситуації в компанії «Укргазвидобування» Кишкар зі свого робочого місця щось вигукував, але в ложі пресі не було чутно, що саме. Головко
    • 23 Грудня, 2016, 15:01
    • Розсилка

    Словесна перепалка депутатів переросла у бійку

    У сесійній залі Верховної Ради сталася сутичка між народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком.

    Зокрема, під час виступу Головка з трибуни щодо ситуації в компанії «Укргазвидобування» Кишкар зі свого робочого місця щось вигукував, але в ложі пресі не було чутно, що саме.

    Головко попросив не перебивати, а після виступу сам підійшов до Кишкаря, щоб висловити обурення. Кишкар у відповідь сказав, що Головко «бреше», між нардепами сталася словесна перепалка.

    Головко відійшов, але Кишкар рушив за ним і почалася сутичка. Інші депутати розборонили їх.

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