Закриття Верховної Ради нардепи відзначили бійкою
- 23 Грудня, 2016, 15:01
-
Розсилка
Словесна перепалка депутатів переросла у бійкуУ сесійній залі Верховної Ради сталася сутичка між народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком.
Зокрема, під час виступу Головка з трибуни щодо ситуації в компанії «Укргазвидобування» Кишкар зі свого робочого місця щось вигукував, але в ложі пресі не було чутно, що саме.
Головко попросив не перебивати, а після виступу сам підійшов до Кишкаря, щоб висловити обурення. Кишкар у відповідь сказав, що Головко «бреше», між нардепами сталася словесна перепалка.
Головко відійшов, але Кишкар рушив за ним і почалася сутичка. Інші депутати розборонили їх.