Закриття Верховної Ради нардепи відзначили бійкою

Словесна перепалка депутатів переросла у бійку

У сесійній залі Верховної Ради сталася сутичка між народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком. Зокрема, під час виступу Головка з трибуни щодо ситуації в компанії «Укргазвидобування» Кишкар зі свого робочого місця щось вигукував, але в ложі пресі не було чутно, що саме. Головко



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Словесна перепалка депутатів переросла у бійку

У сесійній залі Верховної Ради сталася сутичка між народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком.

Зокрема, під час виступу Головка з трибуни щодо ситуації в компанії «Укргазвидобування» Кишкар зі свого робочого місця щось вигукував, але в ложі пресі не було чутно, що саме.

Головко попросив не перебивати, а після виступу сам підійшов до Кишкаря, щоб висловити обурення. Кишкар у відповідь сказав, що Головко «бреше», між нардепами сталася словесна перепалка.

Головко відійшов, але Кишкар рушив за ним і почалася сутичка. Інші депутати розборонили їх.